PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER

De Gea 6 Incerto sul primo gol del Genoa, probabilmente sarebbe dovuto uscire, si fa perdonare alla grande parando il rigore a Colombo che avrebbe portato la Fiorentina in svantaggio. Esce malissimo in occasione del secondo gol genoano, sbaglia tempi e misure. Para bene in pieno recupero

Pongracic 5,5 Legge male la palla del primo gol del Genoa e partecipa al disastro collettivo, prende le misure ai suoi diretti avversari e se la cava

Pablo Mari 6 Lotta come pochi altri, combatte con alterne fortune ma è sempre sul pezzo, con le giuste misure con i compagni e con gli avversari

Ranieri 5 Partita di grande sofferenza per il capitano della Fiorentina che non è sereno e si vede, sbaglia tantissimo. La fotografia della sua gara è il rigore che causa, liscia la palla e gli sbatte sulla mano. Da recuperare mentalmente, perchè se perde quella, perde gran parte della sua forza

Dodò 5,5 Buona partita macchiata da alcuni errori di superficialità, probabilmente fa meglio in fase di contenimento che in fase offensiva dove grida vendetta l’appoggio sbagliato a Piccoli su una buona ripartenze, i due non si sono capiti. Fa ammonire almeno un paio di giocatori del Genoa, sulla sua fascia si crea gioco

Mandragora 5,5 Gli manca la giocata e l’intuizione giusta, ben messo in campo, si limita al compitino senza grandi sussulti

Nicolussi Caviglia 6 Ordinato, cerca di giocare la palla con velocità, si fa vedere ed ha coraggio nelle giocate. Lotta tantissimo su ogni pallone che sembra perso, non si arrende

Sohm 6,5 L’assist per Piccoli è perfetto, dopo l’ottima prova in Conference domina il centrocampo soprattutto da un punto di vista fisico, la sua dirompenza è un fattore e la fa valere tutta, quando parte non lo prendono e crea spazi e pericoli

Fortini 6 In fase difensiva soffre troppo la fisicità di Norton Cuffy, in fase offensiva invece è pericoloso quando attacca, come quando nel primo tempo mette un pallone tagliato nel mezzo. Lotta a si propone, non ha paura

Gudmundsson 7 Oltre il gol che segna sotto la sua ex curva con tutto lo stadio che gli grida contro, l’islandese gioca una gara a tutto campo, si prende palloni e responsabilità, lancia spesso Piccoli e trova bene i suoi compagni di squadra

Piccoli 7 L’angolo del primo gol viola (il rigore) arriva da un suo attacco, combatte come può ma al primo pallone buono, tutto solo davanti al portiere, non sbaglia e dopo poco rischia la doppietta su un potente tiro. Potente fisicamente, fa valere tutta la sua grande forza

Viti 6 Entra per lottare e lo fa con attenzione

Parisi 6 Non dà nulla, ma nemmeno toglie qualcosa

Ndour 5,5 Si vede pochissimo

Dzeko 5,5 Non è in perfette condizioni e si vede