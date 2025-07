Il futuro di M’Bala Nzola potrebbe essere in Spagna. L’attaccante è rientrato a Firenze dopo l’esperienza in Francia al Lens ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Getafe, Alavés e Valencia sono interessate all’angolano, che in Italia piace al Genoa. Il club rossoblù è quello che sta spingendo di più per l’ex Spezia. Lo riporta Alvaro Garcia, giornalista spagnolo.