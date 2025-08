In dirittura d’arrivo c’è anche la cessione di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano è promesso sposo del Pisa, che per lui pagherà circa 1 milione di prestito oneroso e che poi avrà un diritto di riscatto intorno ai 5 milioni che potrà diventare obbligo in caso di salvezza del neopromosso club allenato da Gilardino. Lo scrive La Nazione.