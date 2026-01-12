Il Secolo XIX: “Si continua a lavorare per Nzola. Il patron Roberts pronto ad aumentare il monte ingaggi”

Lo Spezia è pronto a muoversi con decisione per rinforzare l’attacco e continua a seguire Nzola. Il club ligure valuta la possibilità di aumentare l’offerta sull’ingaggio dell’attaccante pur di riportarlo in bianconero, convinto che la sua esperienza e la conoscenza dell’ambiente possano fare la differenza nella seconda parte della stagione.

In questo senso come riporta II Secolo XIX – il club ligure ha ricevuto da oltreoceano un’apertura importante dal patron Tom Roberts che ha fatto sapere di essere disponibile ad aumentare il monte ingaggi reinvestendo una parte di quanto incassato dalla cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria. Un modo questo per venire incontro alle esigenze di giocatore e del club viola, che comunque dovrebbe coprire gran parte dell’ingaggio dell’angolano se andrà in porto la trattativa con lo Spezia. Al momento il giocatore è in attesa di capire l’evoluzione della sua situazione, che potrebbe anche portarlo a finire fuori lista a Pisa qualora non si dovesse interrompere il suo prestito. Al momento il classe ’96 non ha detto no alla soluzione Spezia, ma la trattativa non si prevede né semplice né veloce.