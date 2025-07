Nazione: “Nzola al Pisa in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza”

M’Bala Nzola è ormai prossimo a diventare un giocatore del neopromosso Pisa di Gilardino. La Fiorentina da un paio di giorni ha aperto al prestito, si andrà a dama con un diritto di riscatto (a 5 milioni più bonus) che potrà diventare obbligo in caso di salvezza.

Strada tracciata, con la Fiorentina che si terrà così una possibilità di cessione a titolo definitivo la prossima estate. Nzola ha rifiutato offerte esotiche per rimettersi in gioco in Serie A dopo la non positiva parentesi al Lens. Lo riporta La Nazione.