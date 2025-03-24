Nazione: "Kayode? Difficilmente il Brentford lo pagherà 17,5 milioni. Nzola altro caso spinoso"

Quello di Kayode è sicuramente il cartellino più pregiato

Il cartellino più pregiato è quello di Michael Kayode. II Brentford per comprarlo a titolo definitivo dovrà versare nelle casse viola 17,5 milioni. Epilogo al momento indecifrabile. Fin qui quattro spezzoni e un infortunio. Poca roba per pensare a un riscatto certo. E oggettivamente anche diversi suoi colleghi resteranno col dubbio nelle prossime settimane. Prendete Nzola, ai ferri corti con il Lens. Capocannoniere con 6 reti, ma atteggiamenti che non sono piaciuti ad allenatore e dirigenti. Insomma, difficile che il club francese tiri fuori 9 milioni di euro per riscattarlo. Interessante sarà capire anche le intenzioni del Kasimpasa, col quale ballano altri 9 milioni di euro: 6 per il riscatto di Barak e 3 per quello di Brekalo. Fra i due sta facendo meglio il croato (4 gol e 2 assist). Ancora più intricata la questione Infantino, in prestito all'Al-Ain con un riscatto fissato sui 7 milioni. Sposta meno il milione che il Torino potrà utilizzare per acquistare Biraghi a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.