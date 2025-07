Corriere Fiorentino: “Il Pisa spinge per chiudere Nzola. Il nodo da sciogliere è l’ingaggio”

Il Pisa sta accelerando per M’Bala Nzola. I viola avrebbero voluto cederlo a titolo definitivo, il Pisa ha invece battuto la strada del prestito con diritto di riscatto (la cifra si aggira sui 4 milioni). Per questa ipotesi, il nodo da sciogliere è legato all’ingaggio (1,5 milioni netti), con i nerazzurri che sarebbero chiamati a coprire una cospicua parte. I due club stanno dialogando da giorni. Tuttavia, i segnali che portano a un esito positivo della trattativa, sono diversi: non ci sono altri club — né italiani né esteri – seriamente interessati a rilevare il cartellino di Nzola (anche Genoa e Cagliari si sarebbero fatte avanti, ma solo per un acquisto a titolo temporaneo). Inoltre, Pisa è una destinazione gradita al giocatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.