Futuro di Nzola in bilico. TMW: "Il Sassuolo sta valutando se riscattarlo a 3,5 milioni"

L'attaccante di proprietà della Fiorentina sta vivendo un buon momento in neroverde

Risolto anticipatamente il prestito al Pisa, lo scorso 31 gennaio - a poche ore dal gong finale del calciomercato invernale - M'Bala Nzola è passato in prestito al Sassuolo. Adesso, a poche settimane dalla conclusione del campionato, il futuro dell'attaccante angolano resta ancora da definire.

Classe 1996, Nzola ha avuto un impatto positivo in neroverde sotto la guida di mister Grosso, tanto da collezionare finora da gennaio 11 presenze complessive per un totale di 365 minuti in campo. Contro il Como, a metà aprile, è inoltre arrivata anche la prima rete con la maglia del Sassuolo, in una partita in cui il Sassuolo è riuscito a superare il Como soprattutto grazie alle prova dello stesso Nzola, autore nell'occasione anche di un assist per il 2-1 finale.

Dopo sei mesi non indimenticabili a Pisa (17 gare e 3 gol, uno dei quali proprio al Sassuolo nel girone di andata), l'attaccante di proprietà della Fiorentina sta dunque vivendo un buon momento. In questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, il Sassuolo sta valutando se riscattarlo dallo stesso club viola alla cifra prefissata, ovvero 3,5 milioni di euro entro il 30 giugno. Nzola è apprezzato dal club neroverde, tanto che le valutazioni sono in corso. Lo scrive TMW.