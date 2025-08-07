7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:27

Nzola si presenta carico: "Ciao tifosi pisani, speriamo di fare una grande stagione insieme"

Nzola si presenta carico: “Ciao tifosi pisani, speriamo di fare una grande stagione insieme”

7 Agosto · 23:27

Aggiornamento: 7 Agosto 2025 · 23:27

Fiorentina, Nzola, Pisa

L’attaccante angolano saluta Firenze e riparte dalla Toscana nerazzurra: per lui prestito con diritto di riscatto e tanta voglia di rilancio

Mbala Nzola volta pagina e riparte da Pisa. Dopo una stagione complicata con la maglia della Fiorentina ed il prestito al Lens, l’attaccante angolano approda ufficialmente in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una nuova avventura, ancora in Toscana, ma con obiettivi ben diversi: rilanciarsi, ritrovare fiducia e aiutare il Pisa a stupire al ritorno in Serie A.

L’ufficialità era già arrivata da alcuni giorni, ma ora è lo stesso Nzola a rompere il ghiaccio con i nuovi tifosi. Attraverso i canali ufficiali del club pisano, l’ex viola ha voluto mandare un messaggio semplice ma carico di motivazione:

Ciao tifosi pisani. Sono contento di essere qua con voi. Speriamo di fare una grande stagione insieme, ci vediamo presto”.

Parole che lasciano intravedere il desiderio di riscatto di un giocatore che, dopo le belle stagioni di Spezia, aveva faticato a trovare spazio e continuità a Firenze sotto la gestione Italiano. Adesso, in nerazzurro, potrebbe ritrovare quella centralità e quel feeling col gol che sembravano essersi persi. Gilardino lo aspetta a braccia aperte.

