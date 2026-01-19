19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:26

Sportitalia: “Colloquio positivo tra Lecce e Fiorentina per Nzola, Corvino riflette su un prestito con diritto di riscatto”

Calciomercato

Redazione

19 Gennaio · 17:51

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 17:54

Contatto positivo tra Lecce e Fiorentina per il trasferimento di M'bala Nzola in Salento, l'attaccante angolano è finito nel radar di Corvino

M’bala Nzola potrebbe proseguire la propria stagione in Salento.
Dopo la rottura con il Pisa dopo il rigore fallito con il Como, il calciatore si sta allenando isolato dal gruppo squadra di Alberto Gilardino ed è in attesa di novità in questa finestra di mercato.
Secondo quanto emerso da Sportitalia, ci sarebbero stati dei colloqui tra Lecce e Fiorentina per un eventuale trasferimento del calciatore angolano in Puglia.
Il confronto tra le due dirigenze sarebbe stato positivo e i viola attendono l’offerta di Pantaleo Corvino che potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per dare un’opzione offensiva in più al Lecce raggiunto in classifica proprio dalla Fiorentina.

