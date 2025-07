TMW, Pisa insiste per Simeone, ma Nzola è ad un passo: nelle prossime ore i dettagli con la Fiorentina

Quello del Cholito Simeone resta un nome caldo in uscita del Napoli. Classe ’95, l’attaccante è reduce da un’esperienza altalenante (per i pochi minuti giocati) con la maglia degli attuali campion d’Italia, da qui la ricerca di continuità e di un rilancio personale.

Gli interessamenti, del resto, non mancano. Su tutti, per quanto riguarda la Serie A, ci sono sia il Torino che il Pisa. I granata gli offrirebbero una piazza ambiziosa, con Marco Baroni pronto a scommettere sulle sue qualità, mentre il club toscano sta insistendo in queste ore nonostante la squadra allenata da Gilardino sia comunque ad un passo da Nzola della Fiorentina.

Nzola-Pisa, le ultime di TMW – I contatti delle ultime ore fra le società toscane hanno portato ad una base di accordo per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, con le prossime ore che saranno decisive per modellare anche i dettagli e i contorni economici della trattativa.