TMW: "Su Nzola c'è l'interesse di Pisa e Genoa e qualche cosa dall'estero. Si punta alla cessione"

Rientrato dal prestito al Lens, per M'Bala Nzola si potrebbero spalancare di nuovo le porte della Serie A: sul centravanti c'è interesse di Pisa e Genoa, ma anche degli abboccamenti dall'estero, dove...

Rientrato dal prestito al Lens, per M'Bala Nzola si potrebbero spalancare di nuovo le porte della Serie A: sul centravanti c'è interesse di Pisa e Genoa, ma anche degli abboccamenti dall'estero, dove c'è la possibilità di una cessione a titolo definitivo, che sarebbe l'opzione prediletta dalla Fiorentina.

Nel corso dell'ultima stagione professionistica, M'Bala Nzola ha collezionato 24 presenze sul rettangolo verde con il Lens, accumulando 1.634 minuti in campo: oltre a quanto dimostrato in Ligue, si aggiungono le 3 presenze tra National 3, Coupe de France e qualificazioni di Conference League. Per lui un totale di 7 reti, sei in campionato e 1 in coppa. Lo scrive Tuttomercatoweb