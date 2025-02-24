Follia Nzola in Francia: entra e viene espulso dopo 16' per aver lanciato il pallone all'arbitro, VIDEO

Le difficoltà per Mbala Nzola iniziano a manifestarsi anche in Francia, precisamente in Ligue 1. Ieri, durante Nantes-Lens, terminata 3-1 per i padroni di casa, l'attaccante angolano, subentrato al mi...

Le difficoltà per Mbala Nzola iniziano a manifestarsi anche in Francia, precisamente in Ligue 1. Ieri, durante Nantes-Lens, terminata 3-1 per i padroni di casa, l'attaccante angolano, subentrato al minuto 54, è stato protagonista di un gesto plateale che gli è costato l'espulsione sul punteggio di 2-1. Intorno al 70', Nzola ha raccolto il pallone da terra e lo ha lanciato verso l'arbitro, provocando una decisione che certamente non ha giovato al Lens, già sotto di un gol. Il compito dell'angolano era di contribuire alla fase offensiva della sua squadra, cercando di agguantare almeno un pareggio.16 minuti di gioco da dimenticare per l'attaccante di proprietà del club viola. Ecco le immagini di quanto accaduto: