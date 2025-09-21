Gialrdino punta tutto su Nzola: “Confidiamo in lui, deve trascinarci. Ci basta anche al 60%”

L’allenatore del Pisa ha speso parole di fiducia nei confronti dell’attaccante di proprietà della Fiorentina Nzola

Alla viglia di Napoli-Pisa ha parlato l’allenatore del Pisa, nonché grande ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino, il quale, ad una domanda specifica sull’attacco, ha risposto tirando in ballo l’attaccante, tutt’ora di proprietà dei viola, Nzola: "Sta bene e confidiamo molto in lui. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C'è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%".