Di Marzio: “La Fiorentina conserverà il controriscatto per Nzola. Domani visite con il Pisa”

Mercoledì 6 agosto, M’Bala Nzola svolgerà le visite mediche di rito con il Pisa prima di iniziare la sua nuova avventura. Sta per iniziare la nuova avventura di M’Bala Nzola con la maglia del Pisa: il giocatore, in arrivo dalla Fiorentina, svolgerà nella giornata di mercoledì 6 agosto le visite mediche di rito. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. I viola conserveranno poi anche l’opzione di controriscatto per il giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio.