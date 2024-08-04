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Gazzetta: "Al Cagliari piace Nzola in uscita dalla Fiorentina. Ma il Lecce non molla la presa"

Nzola verso l'addio alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2024 09:35
Gazzetta: "Al Cagliari piace Nzola in uscita dalla Fiorentina. Ma il Lecce non molla la presa" -
Rassegna Stampa
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M'Bala Nzola, attaccante in uscita della Fiorentina che ha suscitato l'interesse di due squadre in particolare. Infatti, il Lecce e Corvino non mollano la presa sull'angolano, e stanno cercando di mettere a segno il loro colpo in attacco. La contesa per ottenere l'attaccante è soprattutto con il Cagliari e sta entrando nei giorni più importanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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