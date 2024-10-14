Tuttosport: "Il Torino su due giocatori della Fiorentina, Kouame o Nzola per sostituire Zapata"

Naturalmente Simeone non è l’unico obiettivo. Davide Vagnati ha individuato altri due giocatori, entrambi della Fiorentina anche se uno gioca in Francia (ma è di proprietà viola). Il primo è Christian...

Naturalmente Simeone non è l’unico obiettivo. Davide Vagnati ha individuato altri due giocatori, entrambi della Fiorentina anche se uno gioca in Francia (ma è di proprietà viola). Il primo è Christian Kouamé, ivoriano, 26 anni: in questo campionato ha giocato 298 minuti senza nessun gol. Oltretutto il suo contratto scade nel 2025 e per non perderlo a parametro zero la Fiorentina o lo cederà a gennaio oppure gli prolungherà il contratto. Raffaele Palladino ha tantissimi attaccanti e Kouamé potrebbe essere sacrificato: il giocatore è un esterno offensivo, ma può anche ricoprire (lo ha già fatto) il ruolo di prima punta.

Il direttore tecnico del Toro, al collega Pradè, chiederà anche nformazioni sull’angolano M’Bala Nzola, 28 anni, che il club viola ha prestato al Lens. I francesi hanno il diritto di riscatto a 7,5 miloni, ma al momento l’attaccante, anche per qualche problema fisico, ha giocato poco: appena 202 minuti (3 presenze) con due gol. È stato titolare nelle ultime due partite contro Strasburgo e Nizza, tuttavia il club francese non è convinto di tirare fuori tutti i soldi che dovrebbe in caso di ri scatto. 7,5 milioni, tra l’altro, è il budget che il Torino può investire. Nzola, fatto tutt’a tro che trascurabile, ha caratteristiche simili a Zapata. La tentazione di aprire una trattativa con la Fiorentina, via Lens che potrebbe anche liberarlo, è molto forte.

Nzola, per concludere il discorso, potrebbe diventare l’uomo giusto per il presente e il futuro dei granata, considerando che ha appena 28 anni. Il giocatore sui social ha più volte scritto che in Francia si trova molto bene ma è chiaro che non direbbe no a un ritorno in Italia, dove ha saputo affermarsi con lo Spezia prima di trasferirsi alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport

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