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Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"

Gianluca Di Marzio rivela che M’Bala Nzola si avvicina a grandi passi al Sassuolo. Il via libera Viola potrebbe arrivare già in giornata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2026 15:50
Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina" -
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Il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, rivela che M’Bala Nzola si avvicina sempre di più a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo.

Si attende solo l’ok finale della Fiorentina, proprietaria del cartellino dell’attaccante angolano in prestito al Pisa. Il via libera potrebbe arrivare già in giornata. 

 

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