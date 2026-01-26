Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"
Gianluca Di Marzio rivela che M’Bala Nzola si avvicina a grandi passi al Sassuolo. Il via libera Viola potrebbe arrivare già in giornata
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2026 15:50
Il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, rivela che M’Bala Nzola si avvicina sempre di più a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo.
Si attende solo l’ok finale della Fiorentina, proprietaria del cartellino dell’attaccante angolano in prestito al Pisa. Il via libera potrebbe arrivare già in giornata.