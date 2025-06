Tuttosport: “Il Torino su M’Bala Nzola in caso di addio di Sanabria. I granata cercano un attaccante esperto”

Il Torino torna a puntare su M’Bala Nzola. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che riferisce come il club granata stia valutando l’attaccante angolano — rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Lens — come possibile sostituto di Antonio Sanabria, destinato a lasciare la squadra.

Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati dovranno ora avviare un dialogo con la Fiorentina per trovare un accordo e acquistare il cartellino del giocatore, già seguito più volte in passato dal Torino durante le precedenti sessioni di mercato. Il Torino è alla ricerca di un attaccante che conosca il calcio italiano nel calcio italiano per completare il reparto offensivo affiancando Duván Zapata e Che Adams. In quest’ottica, il nome che piace alla dirigenza granata è quello dell’attaccante angolano.