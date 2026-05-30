Nazione: “Grosso? Per lo staff la Fiorentina riconoscerà al Sassuolo un indennizzo: Nzola o un acquisto”

L'accordo con Grosso non è mai stato in discussione

I nodi da sciogliere sono un paio, fermo restando l'accordo con Grosso mai stato in discussione: biennale da 1,2 milioni a stagione con opzione sul terzo anno. Ma per firmare con la Fiorentina il tecnico dovrà prima svincolarsi dal Sassuolo. Trattativa in corso. Non un ostacolo insormontabile, ma qualche giorno servirà. E poi ci sarà da definire la questione staff, con la Fiorentina che in qualche modo riconoscerà al Sassuolo una sorta di indennizzo. Diverse le possibilità: il cartellino di Nzola, oppure l'acquisto di un calciatore. I nomi sono già circolati. Da Laurienté a Thorstvedt (cercato fortemente a gennaio) fino a Volpato. Lo scrive La Nazione.