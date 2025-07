La Nazione rivela: “Su Nzola ci sono Pisa, Genoa e Parma, Ikonè interessa a Pisa e Cremonese”

Vero che Pioli ha chiesto tempo per valutare la rosa a sua disposizione, ma è altrettanto noto che il ritiro del Viola Park ed – eventualmente – la tournée inglese non potranno cambiare lo status di esuberi di alcuni calciatori. Tra questi c’è chi sicuramente ha mercato e che Pradè e Goretti vorrebbero cedere entro la vine del mese per agevolare almeno un nuovo innesto. Su Nzola ci sono diverse squadre. Genoa e Pisa, ma anche il Parma si è interessato. Situazioni per il momento di prestito, sullo sfondo qualcosa di arabo che per ora non attrae l’attaccante angolano. E poi Ikoné. Di rientro da un dicreto prestito al Como che ha acceso l’interesse di un paio di club neopromossi come Cremonese e Pisa. Se la Fiorentina dovesse decidere di ricederlo in prestito potrebbero essere due candidate credibili. Sugli altri ancora poco da segnalare, ma è improbabile che Sabiri, Infantino e Brekalo possano avere nuove chance qui. Intanto Valentini continua ad allenarsi al Viola Park in attesa del via libera per tornare al Verona. La trattativa è tutto sommato definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3-4 milioni e il 50% sull’eventuale futura rivendita in favore della Fiorentina. Lo scrive la Nazione