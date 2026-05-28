Gazzetta sicura: “Per liberare Grosso il Sassuolo chiederà un indennizzo. Potrebbe essere Nzola della Fiorentina”
Tre giocatori viola hanno come lui un passato nella viola
Paratici ha scelto Grosso. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, il Sassuolo chiederà un indennizzo per liberarlo (occhio a Nzola, di proprietà della Viola) nel frattempo sono stati definiti i dettagli: due anni di contratto a 1,2 milioni di euro a stagione. Grosso subentrerà a Paolo Vanoli, che ha preso la squadra a novembre quando era ultima in classifica e l'ha portata alla salvezza.
Il club ha deciso di non esercitare l'opzione per tenerlo un altro anno e di ripartire con una nuova guida tecnica, un segno di discontinuità rispetto al passato. Grosso invece a Firenze ritroverà un pezzo del suo passato bianconero, non solo Paratici ma anche i tre giocatori che ha visto sudare e sbracciare alla Juventus.
Kean ha vinto con lui il Viareggio, Mandragora ha fatto giusto qualche apparizione con i baby dopo l'intervento al piede destro che lo costrinse a stare fuori a lungo, Fagioli è passato in pianta stabile in Primavera quando il tecnico si era già spostato al Bari, ma era comunque sotto la sua supervisione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.