Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

Ci sono storie false messe in giro che poi, con il passare del tempo, vengono date per vere, come se fossero vere. Ma non è cosi. Stiamo parlando dell’acquisto di Nzola da parte della Fiorentina. Come sono andate veramente le cose? Era l’estate del 2023 e la Fiorentina, dopo aver destinato gran parte del suo budget per Beltran (20 milioni) doveva prendere un altro attaccante e l’investimento non poteva andare oltre i 10/12 milioni. Fu chiesto a Italiano un parere, l’ex tecnico viola indicò, per quelle che erano le possibilità economiche viola, il nome di Duvan Zapata, che in quella stessa sessione di mercato l’Atalanta aveva messo sul mercato per 10 milioni di euro.

Ma la scelta finale della società ricadde su Nzola. Per quale motivo? Allo Spezia c’era Edoardo Macia come dirigente e il procuratore di Nzola era molto vicino agli uomini viola, vale a dire Branchini. Quando fu chiesto un parere a Italiano su Nzola, il tecnico disse che avrebbe potuto avere problemi di pressione in una piazza come Firenze, ma non fu ascoltato e Nzola si vesti ugualmente di viola. Oggi l’attaccante ha rotto con il Pisa ed è destinato ad una nuova squadra, lo Spezia che lo aveva lanciato in serie A. Questo è stato il modus operandi usato spesso dalla società viola in questi anni, e sta anche in questi motivi il fatto che gli allenatori, vedi Italiano e Palladino, hanno fatto altre scelte.