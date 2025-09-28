Nzola: “Peccato per la traversa, ci meritiamo di vincere e sappiamo che capiterà presto”

A Dazn è stato intervistato il grande ex del derby domenicale tra Pisa e Fiorentina, Mbala Nzola che ha centrato una traversa clamorosa nel primo tempo a De Gea battuto: “Siamo sfortunati perché abbiamo fatto una buona gara, stiamo crescendo e vogliamo migliorare ancora. Purtroppo oggi ho preso la traversa, peccato perché ci meritiamo di vincere e facciamo di tutto per farlo in settimana. Sapevamo che era una gara importante per tutti e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, ci manca solo che il pallone entri in porta.”

Su Akinsanmiro: “Lui è il mio player, è molto forte e mi piace molto giocare con lui perché ci dà una grande mano e porta un contributo notevole a tutta la squadra.”