Sky Sport: “Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame”

Il Sassuolo cerca rinforzi nella zona offensiva dopo la cessione di Cheddira al Lecce e osserva le punte di casa Fiorentina. Detto per l’interesse per M’bala Nzola in uscita dal Pisa ma di proprietà del club toscano, secondo Sky Sport i neroverdi sembrano aver messo gli occhi anche su Christian Kouame.

L’attaccante ivoriano è sul mercato ma i viola non hanno fretta in questo momento, avendo il solo Roberto Piccoli arruolabile nel ruolo di prima punta a causa dei problemi alla caviglia di Kean e alla cessione di Dzeko.