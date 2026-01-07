7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Di Marzio svela: “Lo Spezia è interessato a Nzola, possibile ritorno dopo l’addio al Pisa”

Lo Spezia valuta seriamente il ritorno di M’Bala Nzola. Il club ligure ha messo nel mirino l’attaccante angolano, pronto a salutare il Pisa al termine della stagione. Come già emerso nelle scorse settimane, l’avventura in nerazzurro di Nzola è ormai arrivata ai titoli di coda e il giocatore è alla ricerca di una nuova destinazione.

L’ipotesi Spezia prende sempre più quota, anche per il forte legame tra il calciatore e l’ambiente. Nzola, infatti, ha già vestito la maglia aquilotta dal 2019 al 2023, anni nei quali è riuscito a imporsi come uno degli attaccanti più prolifici della storia recente del club, diventando un punto di riferimento offensivo e uno dei beniamini dei tifosi.

