All. Lens: "Nzola è molto utile e importante, è una delle note positive. Tocca a lui fare gol"

Terzo gol in nove partite giocate con il Lens per M’Bala Nzola. L’attaccante in prestito dalla Fiorentina ha segnato ieri sera nel 2-0 dei suoi contro il Reims, che ha riportato il Lens al 6° posto, i...

Terzo gol in nove partite giocate con il Lens per M’Bala Nzola. L’attaccante in prestito dalla Fiorentina ha segnato ieri sera nel 2-0 dei suoi contro il Reims, che ha riportato il Lens al 6° posto, in zona Conference League. Contento anche il suo allenatore, Will Still, che però ha sottolineato come l’attaccante potesse segnare anche un altro gol, con un’occasione ghiotta fallita prima del 2-0: “Se siamo critici e onesti ne doveva segnare due di gol, perché quello prima era più facile da fare”, le parole del tecnico. “Con i se e con i ma non cambiamo il mondo. Nzola è molto utile e importante in un sistema così. Lui in questo sistema si trova meglio. È uno delle note positive. Tocca a lui fare gol, perché ne avremo bisogno”.

JOVETIC: “ALLA FIORENTINA GLI ANNI PIÙ BELLI. FINALE CONFERENCE? C’È STATO UN VELO DI TRISTEZZA, LO AMMETTO”

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