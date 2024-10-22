Nzola sbaglia le scarpe, l'allenatore del Lens è una furia: "Mi ha fatto inc***are, avrebbe segnato"

Il Lens ha vinto 2-0 contro il Saint-Etienne, ma M'Bala Nzola è stato protagonista nel post partita per una scelta che ha fatto infuriare il tecnico, Will Still. Il centravanti di proprietà della Fior...

Il Lens ha vinto 2-0 contro il Saint-Etienne, ma M'Bala Nzola è stato protagonista nel post partita per una scelta che ha fatto infuriare il tecnico, Will Still. Il centravanti di proprietà della Fiorentina ha sbagliato la scelta dei tacchetti, scivolando per tutta la partita. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Still che ne ha così parlato in conferenza stampa: "Nzola ha giocato bene, ma ha sbagliato tacchetti e mi ha fatto inc***are. Se avesse avuto i tacchetti giusti avrebbe segnato. Ce ne siamo accorti dall'inizio, glielo abbiamo anche detto durante la partita. All'intervallo gli abbiamo chiesto se ne avesse avuti altri che fornissero maggiore stabilità su un campo bagnato".

Foto: Instagram Nzola

TMW: “FIORENTINA INTERESSATA A BERTOLA DELLO SPEZIA, IL 2003 INTERESSA ANCHE A ALTRE SQUADRE DI SERIE A”

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