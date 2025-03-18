All. Lens contro Nzola: "Deve segnare, la squadra non ha bisogno del suo ego e della sua energia negativa"

Momento delicato per M’Bala Nzola al Lens. L’attaccante angolano è il capocannoniere della squadra, ma è finito nel mirino delle critiche del club per un rosso a fine febbraio che ha portato a due gio...

Momento delicato per M’Bala Nzola al Lens. L’attaccante angolano è il capocannoniere della squadra, ma è finito nel mirino delle critiche del club per un rosso a fine febbraio che ha portato a due giornate di squalifica. Pallone lanciato addosso all’arbitro per protesta e rosso diretto. L’allenatore Will Stil è tornato così sull'episodio e sul comportamento del centravanti: "Ho bisogno che M’Bala segni, la squadra non ha bisogno del suo ego e della sua cattiva energia”.