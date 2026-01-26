Di Marzio: “Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina”

L’avventura di M’Bala Nzola al Pisa è terminata ormai da settimane, e l’attaccante si sta avvicinando sempre di più al Sassuolo, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.

Manca però ancora il via libera da parte della Fiorentina, ancora proprietaria del cartellino del giocatore, che è arrivato in nerazzurro in prestito. Sull’attaccante angolano si era mosso anche lo Spezia per riportarlo in bianconero, ma il Sassuolo è passato avanti e dunque si attende ancora l’ok finale dei viola.

Lo riporta gianlucadimarzio.com