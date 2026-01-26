27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:27

Di Marzio: “Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina”

Di Marzio: “Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina”

Ormai in dirittura l'arrivo in emilia dell’attaccante angolano, con lo Spezia rimasto fuori dai giochi. Serve l'ok della Fiorentina

L’avventura di M’Bala Nzola al Pisa è terminata ormai da settimane, e l’attaccante si sta avvicinando sempre di più al Sassuolocome vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.

Manca però ancora il via libera da parte della Fiorentina, ancora proprietaria del cartellino del giocatore, che è arrivato in nerazzurro in prestito. Sull’attaccante angolano si era mosso anche lo Spezia per riportarlo in bianconero, ma il Sassuolo è passato avanti e dunque si attende ancora l’ok finale dei viola.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

