Per quanto riguarda M’Bala Nzola, il giocatore rientrato dal Lens, non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli. La Fiorentina infatti sta cercando un’acquirente disposta alla cessione definitiva. Il suo contratto scadrà a giugno del 2027. Discorso diverso per Christian Kouamé alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato. Su di lui la società sta facendo delle riflessioni per capire quale strada intraprendere. Lo scrive il Corriere dello Sport.