Lo Spezia interrompe la striscia di vittorie della Fiorentina, al Franchi finisce 1-1

Al 10′ tiro debole di Amian verso la porta di Terracciano. Al 14′ bella occasione per la Fiorentina sul cross dentro di Biraghi sul quale si avventa Castrovilli ma la palla viene deviata in angolo. Al 15′ Quarta prova la conclusione dalla distanza. Al 18′ Nzola segna su assist di Giasy ma è fuorigioco. Al 26′ il cross di Biraghi diventa un tiro, autogol di Wisniewski. Al 32′ Nzola segna l’1-1 sull’incertezza tra Terracciano e Igor.

Al 55′ Dodo mette dentro per Quarta che non trova la giusta forza per colpire il pallone. Al 61′ Brekalo colpisce il palo dopo l’assist di Bonaventura. Al 69′ Dragowski para la punizione battuta benissimo da Biraghi. All’87’ Jovic tira ma il pallone finisce di poco fuori. Al 90 Shomurodov si divora il 2-1.

