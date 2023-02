La Fiorentina lo aveva chiesto ma non lo vedrà a Firenze. Parisi espulso, salterà lo scontro diretto

Fabiano Parisi è stato un giocatore cercato dalla Fiorentina nell’ultima sessione di mercato estiva prima di ricevere il no della società azzurra. Il terzino sinistro classe 2000 nella gara tra l’Empoli e lo Spezia è stato espulso per aver preso di mano un pallone che stava per entrare in rete, punito con il rosso diretto, salterà la prossima sfida tra Fiorentina ed Empoli in programma domenica prossima al Franchi di Firenze.

LE PAROLE DI BERNARDESCHI