Repubblica, Nzola-Fiorentina oggi può arrivare la chiusura. I viola potrebbero pagare la clausola da 10 milioni

Scrive Repubblica, ore calde in casa Fiorentina ma non solo per Beltran. L’angolano è l’obiettivo numero uno per l’attacco, indicato da mister italiano che lo conosce benissimo. Sul centravanti dello Spezia c’è una clausola da 10 milioni, oggi i due club si incontreranno, potrebbe arrivare la fumata bianca.

