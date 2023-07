Nazione, Dia o Nzola? Uno dei due arriverà a Firenze. Italiano spinge per il suo pupillo

Ed in attacco la volata a due è destinata a riproporsi. I nomi? Gli stessi di tutta l’estate: Dia e Nzola. L’impressione forte è che alla fine uno dei due arriverà, poi ci sarà da capire come la Fiorentina vorrà gestire il reparto offensivo con Jovic e Cabral. L’attaccante della Salernitana costa almeno dieci milioni in più (la clausola da 25 milioni scade domani), ma al di là di una logica economica ce n’è anche una tattica. Dia assicura profondità ed ha dimostrato di saper far gol in Serie A. Nzola (pur avendo timbrato 13 volte) è centravanti di manovra. Ed è quel che cerca Italiano. Una punta che faccia da ‘regista’ offensivo manca dai tempi di Vlahovic. Caratteristiche diverse, giocatori forti. Il ballottaggio dell’estate viola intriga sempre di più. Lo scrive La Nazione.

