Come riportato da Sportitalia, la Fiorentina rimane in cerca di un nuovo attaccante: nel mirino il centravanti nigeriano dello Spezia, M’Bala Nzola. Il tecnico della Viola, Vincenzo Italiano, conosce bene il giocatore, dato che lo ha già allenato in passato. Sono stati avviati nuovi contatti tra il club toscano e il giocatore.

PRIMA OFFERTA FATTA PER SUTALO