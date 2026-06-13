Il Messaggero annuncia: "La Fiorentina si inserisce per il giovane Romano in prestito allo Spezia"

Il giovane del vivaio giallorosso potrebbe cambiare maglia con i viola interessati

La Fiorentina continua a muoversi con grande attenzione sul mercato dei giovani talenti, guardando in particolare in casa delle dirette concorrenti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il club della famiglia Commisso avrebbe messo gli occhi su uno dei profili più promettenti del vivaio della Roma: il centrocampista Alessandro Romano.

Il giovane calciatore, che ha già avuto modo di assaporare il calcio dei grandi esordendo in prima squadra con la maglia giallorossa, è reduce da una seconda parte di stagione decisamente positiva in Serie B, dove si è messo in grande evidenza durante il prestito allo Spezia. Nonostante la Roma ne riconosca il grande valore potenziale, il ragazzo sembrerebbe ormai vicino a salutare definitivamente la capitale. Su di lui si è registrato nelle ultime ore un forte inserimento della dirigenza viola, che ha rotto gli indugi manifestando l'intenzione di fare sul serio per portarlo a Firenze: la Fiorentina, infatti, sarebbe pronta a presentare un'offerta ufficiale da circa 3 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni del talentuoso mediano.