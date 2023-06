Corriere dello Sport, per Dia Fiorentina disposta a spendere 20 milioni. Nzola? La pista resiste

Scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Boulaye Dia è il primo obiettivo della Fiorentina per il suo attacco. Gli ostacoli però sono due verso la richiesta di mister Italiano, il primo l’ammontare dela clausola rescissoria a 25 milioni, perché i viola non ne vogliono spendere più di 20 e poi la Salernitana deve riscattarlo prima e ciò sta tardando il tutto.

Cabral nell’ambito dell’operazione Dia è stato proposto come contropartita, offerta che non scalda i campani, Jovic non è fuori mercato e se dovesse partire anche lui i viola potrebbero fare un tentativo per Nzola.

