Melissano: “Joe Barone è un papà che si prende cura di tutti quanti. Sono molto legato a lui, forza Joe”

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, presente al TransfeRoom in corso a Roma, ha parlato del suo passato alla Fiorentina. Il dirigente si è soffermato sul suo rapporto con il direttore generale Joe Barone. Le sue parole a TMW:

“Joe è un papà per tutti quanti noi, una persona che si prendeva cura di tutti noi, di tutti i dettagli. Al di là del rapporto lavorativo è una persona a cui sono legato affettivamente. Forza Joe. Barone in privato? Quando lavora porta avanti gli interessi della propria azienda, ma posso assicurarvi che in qualsiasi momento è sempre stato disponibile. Con me è sempre stato così”.

