Italiano è arrivato al Viola Park con il figlio. Il mister è apparso cupo in volto, il clima è surreale

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha raggiunto il Viola Park in attesa di notizie sulle condizioni di Joe Barone

Prosegue il pomeriggio surreale in casa viola, con l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano che ha da poco raggiunto il Viola Park accompagnato dal figlio. Il mister gigliato è apparso piuttosto cupo in volto, vista la complicata situazione che sta attraversando la società dopo il malore che ha colpito Joe Barone domenica scorsa. Adesso, si attende solo un nuovo comunicato della Fiorentina, in modo da poter capire le attuali condizioni del direttore generale viola.

VLAHOVIC CI SARA' PER JUVENTUS-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/il-giudice-sportivo-squalifica-vlahovic-solo-per-un-turno-lex-viola-ci-sara-per-juventus-fiorentina/245685/