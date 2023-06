Gazzetta: “Nzola in uscita dallo Spezia, piace alla Fiorentina ma su di lui c’è anche la Salernitana”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di M’bala Zola, pupillo di Vincenzo Italiano. Senza dimenticare l’interesse della Salernitana per M’bala Nzola, in uscita dallo Spezia ma nel mirino della Fiorentina, e di Joao Pedro che, dopo una stagione non esaltante con il Fenerbahce (è stato a lungo infortunato), tornerebbe volentieri in Italia.

LEGGI ANCHE, AMRABAT SCRIVE: “HO GIOCATO 62 PARTITE QUEST’ANNO, È STATO L’ANNO PIÙ FATICOSO. ORA VOGLIO RIPOSARE”