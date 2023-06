Gazzetta: “Nzola può arrivare alla Fiorentina, non ha molte pretendenti ma è funzionale al gioco di Italiano”

Cabral e Jovic? Uno dei due partirà, dipenderà dalle offerte che arrivano. E un numero 9 arriverà di sicuro, forse due. Come detto, la Fiorentina ha intrapreso diverse piste e la più concreta porta ancora al primo obiettivo, M’Bala Nzola. L’attaccante dello Spezia retrocesso, nelle ultime due stagioni è andato sempre in doppia cifra (11 e 13 reti), ha le caratteristiche adatte per inserirsi nell’attacco viola, non ha molte pretese e nemmeno una sfilza di pretendenti come nel caso di altri giocatori. E poi Italiano lo conosce avendolo allenato a Spezia e non costa molto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

