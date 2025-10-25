Pioli guida 5-3 nei precedenti con Italiano avuti ai tempi del Milan e neanche un pareggio

Domani non dovrebbe tornare di nuovo a Firenze Vincenzo Italiano per la seconda volta a causa della polmonite degli ultimi giorni. Il tecnico siciliano che ha allenato per tre anni la Fiorentina si ritrova davanti Stefano Pioli, tecnico arrivato a luglio, che non sta dando quanto ci si aspettava alla Fiorentina ed è ultimo. I due si sono sfidati 8 volte con 5 successi dell’attuale tecnico viola e 3 per il bolognese.

I precedenti risalgono a quando Pioli era al Milan ed Italiano in viola ed allo Spezia, infatti la squadra gigliata ha battuto Pioli due volte in casa per 2-1 e 4-3 nel 2021-22 e 2022-23. Nel primo caso fu una gara pirotecnica in cui Vlahovic fece una doppietta e gli rispose Ibrahimovic allo stesso modo, mentre nel 2-1 fu Jovic il match winner con Nico e Theo Hernandez a chiudere il tabellino. Alla guida dello Spezia Italiano vinse in Liguria per 2-0 con Maggiore e Bastoni per poi cadere a Milano con i rossoneri in lotta per lo Scudetto con Conte.

Domani al Franchi un nuovo capitolo tra il passato e l’attuale presente in panchina, tra un tecnico che ha fatto sognare Firenze con tre finali in tre anni e il mister emiliano voglioso di far ripartire la stagione gigliata dopo un brutto avvio.