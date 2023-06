Gazzetta, la Fiorentina si muove per Nzola, servono 10 milioni per strapparlo allo Spezia 

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si è mossa per Nzola. In attesa del verdetto sulla salvezza dello Spezia, per Nzola è stata la miglior stagione con 13 reti e di recente è arrivato il rinnovo. Dietro le quinte c’è un patto d’onore col club: può uscire in estate ad un prezzo ragionevole, diciamo intorno ai 10 milioni di euro. Ciò rende interessante il suo caso. La Fiorentina ha messo gli occhi su di lui: nella gara col Milan c’era Burdisso al Picco per vederlo da vicino.

