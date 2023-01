Radio Bruno: “La Fiorentina non ha mai chiesto Nzola e lo Spezia non lo venderebbe mai a gennaio”

La Fiorentina ha diverse difficoltà in fase offensiva, Cabral e Jovic sono stati due flop e dunque in casa viola ci si sta interrogando sulla questione e sul mercato si cercano alcuni profili che possano risolvere la situazione, uno dei nomi che sono stati accostati è quello di Nzola, centravanti dello Spezia che Vincenzo Italiano conosce bene e che fino ad ora in campionato ha segnato ben 9 reti. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal giornalista Giovanni Sardelli, fino ad ora la Fiorentina non ha mai chiesto Nzola allo Spezia e il club ligure non ha nessuna intenzione di cederlo in questa sessione di mercato.

