TMW annuncia: “Forte accelerata per Nzola alla Fiorentina. Prossime 48 ore decisive per l’arrivo a Firenze”

La Fiorentina sta accelerando in maniera decisiva per M’Bala Nzola. La società viola, infatti, sta stringendo per cercare di chiudere questa operazione con lo Spezia e consegnare così ad Italiano un attaccante più funzionale al suo tipo di gioco. La pista è ormai caldissima – dopo aver tenuto in caldo anche il nome di Beltran del River Plate – e le prossime 48 ore saranno decisive per il suo arrivo in maglia viola. L’attaccante classe ’96 nella scorsa stagione ha collezionato 15 gol tra campionato e Coppa Italia (in 35 presenze complessive): uno score che non gli ha permesso però di evitare la retrocessione in Serie B con lo Spezia. Lo riporta TMW

SOTTIL E IKONÈ SUL MERCATO?