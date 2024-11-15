Secolo XIX: "La Fiorentina interessata a Candelari dello Spezia, giovane centrocampista classe 2005"
Il Secolo XIX nell'edizione odierna ha parlato dell'interesse della Fiorentina per il giovane centrocampista dello Spezia Pietro Candelari, questo quello che scrive il quotidiano Ligure:"Guadagna inve...
Il Secolo XIX nell'edizione odierna ha parlato dell'interesse della Fiorentina per il giovane centrocampista dello Spezia Pietro Candelari, questo quello che scrive il quotidiano Ligure:
"Guadagna invece credibilità anche il giovane Pietro Candelari che la società bianca, ai tempi di Pecini e Biso, aveva pescato dall'Arezzo per meno di venti mila euro. La fiducia concessa al ragazzo da D'Angelo è ben ripagata con una serie di prestazioni, fin dall'agosto scorso in coppa Italia a Salerno, che pongono in centrocampista avanzato in grande evidenza. Candelari già oggi ha una valutazione, da nazionale Under 20, di poco sotto il milione e ha incuriosito alcuni club di prima fascia e la stessa Fiorentina, essendo uno del pochi 2005 che sta dimostrando doti importanti in B."
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