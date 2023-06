Flachi: “Nzola non può essere il titolare della Fiorentina, serve un grande acquisto se no non migliori”

L’ex centravanti della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno di quello che serve alla squadra viola per migliorare, a cominciare dal centravanti. Queste le sue parole:

“La Fiorentina deve decidere cosa vuole fare da grande, se vuole arrivare tra le prime 7 in classifica servono un certo tipo di giocatori, se invece vuole arrivare dopo queste 7 allora va fatto un altro tipo di mercato. Ci sono giocatori della Fiorentina che hanno dimostrato che più di questo non possono andare. Serve un attaccante forte che possa fare 20 gol, Nzola non fa fare il salto di qualità, se ad una squadra che arriva in due finali prendi Nzola non cambia nulla, lui può essere la riserva del titolare ma non è il titolare, è stato il centravanti di una squadra che è retrocesso. Siamo arrivati in due finali, serve qualche innesto vero. Il West Ham non faceva due passaggi in finale, servono giocatori veri. Sottil deve dimostrare qualcosa in più, deve essere più determinante”

