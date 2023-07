Nazione: “Frenata per Beltran, sale il prezzo. Viva la pista Nzola ma lo Spezia ha fretta”

Diventa più ripida di quanto si potesse pensare la strada che porterebbe la Fiorentina a mettere nero su bianco con il River Plate per arrivare a Lucas Beltran. Se in un primo momento si pensava che la cifra per arrivare all’attaccante dei Millonarios fosse trattabile sulla base di 20 milioni di euro, ora bisogna rivedere le posizioni. Intese come intenzioni del club viola. Già, perché secondo quanto è emerso dalla stampa argentina (più precisamente da La Nacion), esisterebbe una clausola rescissoria per definire la trattativa: 25 milioni. Troppi per la Fiorentina che al momento non è intenzionata a fare un investimento del genere, a meno che non trovi un accordo diverso (difficile) con gli argentini. Ecco perché si continua a tenere in piedi l’opzione Nzola. Anche se lo Spezia ha fretta di definire il futuro del suo attaccante e ha ’messo fretta’ alla Fiorentina, aspettando la mossa viola entro i primi giorni della prossima settimana. Insomma, anche qui il tempo stringe. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, OFFERTA PER BELTRAN