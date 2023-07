Secondo La Nazione oggi in edicola, Mbala Nzola, attaccante dello Spezia è stato indicato da Italiano già da un anno a questa parte come rinforzo, e la sensazione è che possa arrivare in un paio di giorni. Non è necessario per il suo acquisto che Jovic o Cabral lascino Firenze.

